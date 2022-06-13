Bu bankalar bayram kredisi veriyor! 3 ay ödemesiz kampanya! 50.000 TL’ye kadar nakit para jesti! Tek tıkla hemen onay geliyor şubeye gitmeden...

AKBANK BAYRAM KREDİSİ

Akbank bayram kredisi kampanyası başlattı.

Bayram Kredisi Kampanya Koşulları

Faiz oranları kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri skoru ve benzer nedenlerle müşteri özelinde değişebilmektedir.

Akbank Şubeleri, Akbank Mobil ve İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden kullanılan kredilere uygulanan faiz oranları farklılık gösterebilmektedir.

50.000 TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde erteleme dahil kredi vadesi azami 24 ay, 50.000 TL ve altındaki tutarlar için ise erteleme dahil azami 36 aydır. Azami kredi vadesi belirlenirken, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabilecektir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.

Ertelemeli kredi başvurusu Akbank Mobil ve İnternet, Akbank Şubeleri ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden yapılabilir. Kredi koşulları şubelerde, Akbank Mobil ve İnternet ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nde farklılık gösterebilir.

Banka uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.