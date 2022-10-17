Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

Ekim 2022'de alabileceğiniz 13 tür devlet yardımını sizler bağlamında derledik. Devletten 500 ile 6000 TL arasında yardım alabilirsiniz. 1.500 liralık evde bakım parası, engelli ya da yaşlı bakım parası kampanyalarına müracaat yapabilirsiniz. Bu kapsamda bilhassa sosyal güvenceye sahip olmayan ve 65 yaşın üstünde olan emeklilere destek ödemesi uygulanacağı düşünülüyor.