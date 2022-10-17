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Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

500- 6000 TL arası devlet yardımı başvuruları açıktır. Devletten gelen yardımları sizler bağlamında inceledik. İşte 2022 Ekim ayı devlet yardımları Genellikle son günlerde hem çocuk yardımlarının hem de başka yardımların ön plana çıktığı biliniyor. Bu kapsamda çocuk yardımları da mühim bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu veriler ışığında bu aydan sonra çocuk yardımları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar!

takvim.com.tr
17.10.2022 08:50 - Son Güncelleme: 17.10.2022 08:50
Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

Ekim 2022'de alabileceğiniz 13 tür devlet yardımını sizler bağlamında derledik. Devletten 500 ile 6000 TL arasında yardım alabilirsiniz. 1.500 liralık evde bakım parası, engelli ya da yaşlı bakım parası kampanyalarına müracaat yapabilirsiniz. Bu kapsamda bilhassa sosyal güvenceye sahip olmayan ve 65 yaşın üstünde olan emeklilere destek ödemesi uygulanacağı düşünülüyor.

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Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

Çocuk Yardımları Ne Kadar?

Son günlerde sık sık karşımıza çıkan çocuk yardımlarında 1. Çocuk bağlamında 300 TL olmak üzere ikinci çocuğa da 400 TL ödeme yapılıyor.

Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

Hem de ileri süreçteki her çocuk amacıyla da 600 Türk Lirası ödeme yapılıyor.

Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ya da Sosyal Hizmetler Merkezi'ne başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bu ay hemen 500- 6000 TL arası alınabilecek! Devlet yardımı için tek yapmanız gereken oldukça kolay!

Ödemeler 1 ay içerisinde PTT'ye yatırılır ve çekilir. Kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalar için aylık 200 liraya kadar elektrik faturası devlet bağlamında karşılanmaktadır.

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