BRENT PETROL SERT ÇAKILDI SON DAKİKA! 22 Haziran Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar oldu? Brent petrol DÜŞTÜ mü, neden düştü?

BRENT PETROL DÜŞÜŞ HABERLERİ SON DAKİKA! Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL (dolar) oldu? 22 Haziran Brent petrol varil fiyatı merak konusu oldu. Vatandaşlar Brent petrol DÜŞTÜ mü, neden düşüyor? sorularına yanıt arıyor. Peki Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum ne? Petrolde sert gerileme kaydedildi. Hal böyle olunca sürücüler harekete geçti ve akaryakıt indirim var mı yok mu araştırmaya koyuldu. İşte petrol piyasasında haftanın ortasında yaşanan hareketliliğin detayları...