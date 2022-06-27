Brent petrol düştü BENZİN VE MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika! 28 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM HABERLERİ! Motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş sonrası sürücüler akaryakıta indirim gelecek mi, ne zaman gelecek merak ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu. Bu noktada BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM, ZAM VAR MI? sorusu yoğun olarak araştırıyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: 26 Haziran BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatların son günlerde gelen peş peşe zam sonrası sürücüler günlük olarak benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Bugün LPG, mazot, benzine zam var mı yok mu merak ediliyor. Yakın zamanda indirim olacak mı? sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre brent petrol fiyatı düştü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,33 dolardan işlem görüyor. İşte EPGİS akaryakıt fiyatları son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir 28 Haziran BP, Opet, Shell güncel benzin, motorin, otogaz fiyat listesi...
YENİ BENZİN FİYATLARI
15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.