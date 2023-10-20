Brent petrol 93,48 dolar akaryakıta ZAM geldi! İstanbul'da litresi 35 TL'nin üzerine çıktı! 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Akaryakıt fiyatları yeniden güncelleniyor, yeni zam yolda! Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,36 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD hükümetinin ülkenin stratejik petrol rezervlerini tekrar doldurmaya başlayacağını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Peki akayakıta ne kadar zam geldi? Benzin , motorin , LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell , Opet , BP ...

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TABELA KISA SÜRE SONRA DEĞİŞİYOR

Son gelişmeye göre 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.