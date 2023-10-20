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Brent petrol 93,48 dolar akaryakıta ZAM geldi! İstanbul'da litresi 35 TL'nin üzerine çıktı! 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Dün 93,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 93,36 dolar oldu. Brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Buna göre son olarak 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyat listesi: Shell, Opet, BP, Aytemiz...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:49 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:49
Brent petrol 93,48 dolar akaryakıta ZAM geldi! İstanbul’da litresi 35 TL’nin üzerine çıktı! 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP... 1

Akaryakıt fiyatları yeniden güncelleniyor, yeni zam yolda! Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,36 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD hükümetinin ülkenin stratejik petrol rezervlerini tekrar doldurmaya başlayacağını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Peki akayakıta ne kadar zam geldi? Benzin, motorin, LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Brent petrol 93,48 dolar akaryakıta ZAM geldi! İstanbul’da litresi 35 TL’nin üzerine çıktı! 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP... 2

TABELA KISA SÜRE SONRA DEĞİŞİYOR

Son gelişmeye göre 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.

Brent petrol 93,48 dolar akaryakıta ZAM geldi! İstanbul’da litresi 35 TL’nin üzerine çıktı! 20 Ekim EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP... 3

İstanbul Anadolu Yakasında 33,54 liraya satılan benzinin litre fiyatının akaryakıt zammının ardından 35,02 TL'den satılması bekleniyor.

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