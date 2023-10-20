2. EYT reformu için maddeler listelendi! Aylık Bağlama Oranları (ABO) sil baştan değişiyor, SGK girişi 2000-2011 olanlar...

Türkiye'de emeklilik sistemi, gelecekteki emeklileri ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir dizi reforma hazırlanıyor. 2024-2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı, sosyal güvenlik sistemi üzerinde önemli değişikliklere imza atmayı hedefliyor. İşte bu kapsamlı reformun detayları...
EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci önemli reform geliyor. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi.
Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek.