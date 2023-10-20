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2. EYT reformu için maddeler listelendi! Aylık Bağlama Oranları (ABO) sil baştan değişiyor, SGK girişi 2000-2011 olanlar...

Türkiye, emeklilik aylık bağlama sistemini gözden geçirme ve güncelleme konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerle, geliri düşük olan vatandaşlar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, böylece daha geniş bir kesimin sosyal güvencesi artırılacak ve istihdamın teşvik edilmesi hedefleniyor. İşte bu önemli gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 07:30 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:30
2. EYT reformu için maddeler listelendi! Aylık Bağlama Oranları ABO sil baştan değişiyor, SGK girişi 2000-2011 olanlar... 1

Türkiye'de emeklilik sistemi, gelecekteki emeklileri ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir dizi reforma hazırlanıyor. 2024-2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı, sosyal güvenlik sistemi üzerinde önemli değişikliklere imza atmayı hedefliyor. İşte bu kapsamlı reformun detayları...

2. EYT reformu için maddeler listelendi! Aylık Bağlama Oranları ABO sil baştan değişiyor, SGK girişi 2000-2011 olanlar... 2

EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci önemli reform geliyor. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi.

2. EYT reformu için maddeler listelendi! Aylık Bağlama Oranları ABO sil baştan değişiyor, SGK girişi 2000-2011 olanlar... 3

Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek.

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