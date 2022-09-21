Brent petrol 93 doların altına düştü AKARYAKITA İNDİRİM YOLDA! Son dakika MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi! 21-22 Eylül'de Shell, Opet, Total, BP İstanbul...
Akaryakıta indirim mi gelecek, ne zaman sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Son olarak motorine 1.76 kuruş indirim gelmişti. İndirimli birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu. Brent petrol fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri için yeni indirim gelebileceğini vurguluyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ''Petrolde 90 dolar civarının altında fiyatlamaların oluşacağını düşünüyorum. '' dedi. İşte son dakika akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA! Brent petroldeki düşüş dikkat çekti. Milyonlarca sürücü gözlerini akaryakıta fiyatlarına çevirdi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim geldi mi, gelecek mi, ne zaman? Akaryakıta yeni indirim var mı? İşte il il GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi! 21-22 Eylül'de Shell, Opet, Total, BP İstanbul...
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Dün 93,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için ağustosta sunduğu taslakta nihai bir uzlaşmaya varılma olasılığı soruldu.
Borrell, tarafların "kesinlikle nihai bir sonuç aramaya katkıda bulunmayan bazı önerilerde bulunmalarının" ardından "bu hafta içinde hiçbir şey olmasını beklemediğini" ifade etti.
Bu durum piyasalarda, yakın dönemde İran petrolünün uluslararası pazara dönüşü beklentilerini zayıflatarak fiyatların yukarı yönlü hareketlenmelerini destekledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması da piyasalarda arz baskısını artırdı.
Uzmanlar, üretim hedefine ulaşamayan grubun günlük yaklaşık 3 milyon 580 bin varillik rekor üretim düşüşü yaşadığını, bunun ise küresel petrol talebinin yüzde 3,5'lik kısmına karşılık geldiğini kaydetti.