Brent petrol 93 doların altına düştü AKARYAKITA İNDİRİM YOLDA! Son dakika MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi! 21-22 Eylül’de Shell, Opet, Total, BP İstanbul...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması da piyasalarda arz baskısını artırdı.

Uzmanlar, üretim hedefine ulaşamayan grubun günlük yaklaşık 3 milyon 580 bin varillik rekor üretim düşüşü yaşadığını, bunun ise küresel petrol talebinin yüzde 3,5'lik kısmına karşılık geldiğini kaydetti.