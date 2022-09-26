Brent petrol 83 dolara düştü BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM! ⛽Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 26 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir: BP, Opet, Shell...
26 Eylül 2022 itibariyle brent petrol resmen çalıldı. Bugün brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,77 dolardan işlem görüyor. Bir önceki gün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamlarken bugün ise saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 83,77 dolar oldu. Brent petrolün büyük düşüşünün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ? İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları: Shell, Aytemiz, Opet, BP...
Son dakika benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, gelecek mi merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren 81 ildeki milyonlarca sürücü brent petroldeki çakılmayla birlikte akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bir süredir 100 doların altında seyreden brent petrol son haftalarda 90 dolarda seyrediyordu. Bugün itibariyle de 90 doların altına düştü. Hal böyle olunca araç sahipleri indirim haberi beklemeye başladı. için 26 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir: BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları!
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ, SON DURUM? NEDEN DÜŞTÜ?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,77 dolardan işlem görüyor.
Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 83,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,62 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ekonomik resesyon endişelerinin talebin düşeceği beklentisine yol açması ve değeri artan dolar etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD de dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin merkez bankalarının artan enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltmesi ekonomik yavaşlama endişelerine yol açıyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.
Ancak Rusya-Ukrayna Şavaşı'nın yarattığı arz kesintileri ve aralıkta devreye girecek Rusya'ya yönelik yaptırımlar, fiyatları destekliyor. Savaşın başından beri AB tarafından kabul edilen en büyük yaptırımları içeren 6'ncı yaptırım paketi kapsamında AB, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.
Rus arzındaki boşluğu doldurmak için günlük 1 milyon varili aşan ABD ham petrolünün Avrupa'ya yöneleceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek hafta gerçekleştirecekleri toplantıya odaklandı. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik bir üretim kesintisi kararlaştırmıştı.