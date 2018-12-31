BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalıştırılmak üzere 186 kişilik personel alım ilanı yayınlandı. İlana ilişkin detaylar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR'da yayınlanan BOTAŞ personel alım ilanı ile ilgili detaylar...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:12:54 Güncelleme: 09:14:30
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme, jeofizik gibi bölümleri mezunları işletmede istihdam edilecek.
DİĞER GALERİLER