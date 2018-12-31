BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalıştırılmak üzere 186 kişilik personel alım ilanı yayınlandı. İlana ilişkin detaylar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR'da yayınlanan BOTAŞ personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:12:54 Güncelleme: 09:14:30
BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme, jeofizik gibi bölümleri mezunları işletmede istihdam edilecek.

BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?

Söz konusu ilan, 31 Aralık 2018 ila 04 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Türkiye İş Kurumu'nun http://esube.iskur.gov.tr/istihdam/jobsOnAir.aspx adresinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını İş Kurumu üzerinden yapacak.

BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?

İŞTE BOTAŞ PERSONEL ALIM İLANI KADROLARI

BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?

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BOTAŞ kadrolu personel alımı yapacak! İŞKUR BOTAŞ personel alım ilanına nasıl başvurulur?
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