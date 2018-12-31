2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 2019 yılbaşı çekilişi sona erdi. 70 Milyon TL, 1 Milyon TL ve amorti kazandıran rakamlar belli oldu. Milli Piyango sonuçları neticesinde kazandıran rakamları sıralı olarak bu başlık altında görebilirsiniz. Milli Piyango sonuçları sorgulama motoru ile de biletinize çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İşte 2019 Milli Piyango Sonuçları ve bilet sorgulama...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 21:40:16 Güncelleme: 21:46:29
2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresinin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 milyonluk büyük ikramiye tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 yılına girerken gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu.

2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula

AMORTİ RAKAMLARI

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte amortiler '4' ve '9' numaralı biletler olarak belirlendi.

2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula

7 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188

İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.

2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula

70 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE

Milli Piyango İdaresinin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 milyonluk büyük ikramiye tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı.

2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula

1 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE

31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111,

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