2019 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango sonuçları sorgula
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 2019 yılbaşı çekilişi sona erdi. 70 Milyon TL, 1 Milyon TL ve amorti kazandıran rakamlar belli oldu. Milli Piyango sonuçları neticesinde kazandıran rakamları sıralı olarak bu başlık altında görebilirsiniz. Milli Piyango sonuçları sorgulama motoru ile de biletinize çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
İşte 2019 Milli Piyango Sonuçları ve bilet sorgulama...
Milli Piyango İdaresinin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 milyonluk büyük ikramiye tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 yılına girerken gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu.