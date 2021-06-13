Borcu olan dert tasa yapmasın anında hesaba yatıyor! 382 TL taksitle 10.000 TL hemen alabilirsiniz! Resmi olarak açıklandı!

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi kampanyası sürüyor. Bankanın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, tüketici kredisinde faizlerin %1.54 olarak uygulanacağı belirtilirken, başvuruların şubeler, mobil uygulama ve internet sayfasından yapılabileceği belirtildi. Ziraat Bankası yada herhangi bir bankanın dijital kredi başvurusunu yapmak için mutlaka o bankada vadeli yada vadesiz bir mevduat hesabınızın olması şarttır. Ziraat bankası vadeli mevduat hesabı şartı haricinde dijital kredi başvurusu için birde ekstra şart olarak "Maaş Müşterisi" olmanızı aramaktadır!