Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?

Bankalara kredi kartı borcu olanlar için Ziraat Bankası'nın yapılandırması devam ederken bir müjde de VakıfBank'tan geldi. VakıfBank 'Kredi kartı borç yapılandırma' projesi kapsamında borçlu müşterileri için düşük faiz oranıyla yapılandırma yapılacağını açıkladı. Peki, yapılandırma kapsamında kredi kartı borcu olanlar dışında bireysel ve ticari kredi borçluları da yararlanabilecek mi? Kredi kartı borç yapılandırma projesiyle ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...

15 Ocak 2019 Salı, 00:25:16 Güncelleme: 07:57:36
Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?

Bankalara kredi kartı borcu olanlar için Ziraat Bankası'nın yapılandırması devam ederken bir müjde de VakıfBank'tan geldi. Üstelik sadece kredi kartı değil bireysel ve ticari krediler ile takipteki borçlar da kapsama alındı.

Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın bankalara, kredi ve kredi kartı borcu bulunuyor. Bunlar kredilendirildiğinde yani asgari tutarı ödenerek bitirilmeye çalışıldığında yüksek gecikme faizleri ve alışveriş faizleri yüzünden bitmek bilmiyor.

Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?

Sorun büyüyünce hükümet devreye girerek vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi geçtiğimiz hafta verdi ve Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlularına yüzde 1.10 ve 1.20 oranında faizle kredi verip kart borçlarını kapatacağını duyurdu.

Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?

Milyonlarca vatandaş Ziraat Bankası şubelerine başvurarak borçlarından kurtulmaya başladı. Bu yapılandırmanın detaylarını üç gündür yazı dizimizde aktarıyoruz.

Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?

Kredi kartı yapılandırmasından sonra çok sayıda okurumuz arayarak, 'bireysel kredi borçları olduğunu' belirterek taleplerini iletti. Ardından takipteki kartların da kapsama alınmasını isteyenler oldu.

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