Borçluya 3'lü fırsat | Kredi kartı borç yapılandırma projesine kredi borçları da dahil mi?
Bankalara kredi kartı borcu olanlar için Ziraat Bankası'nın yapılandırması devam ederken bir müjde de VakıfBank'tan geldi. VakıfBank 'Kredi kartı borç yapılandırma' projesi kapsamında borçlu müşterileri için düşük faiz oranıyla yapılandırma yapılacağını açıkladı. Peki, yapılandırma kapsamında kredi kartı borcu olanlar dışında bireysel ve ticari kredi borçluları da yararlanabilecek mi? Kredi kartı borç yapılandırma projesiyle ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...
15 Ocak 2019 Salı, 00:25:16 Güncelleme: 07:57:36
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