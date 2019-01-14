2019'da kim ne kadar maaş alacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklileri zamlı maaş heyecanı sardı. 2019 Ocak itibariyle yapılan maaş zammı ücretlere yansıdı. Zam ile ilgili bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu. Peki 2019'da kim ne kadar maaş alacak? 2019 memur maaşları ne kadar olacak? 2019 öğretmen maaşı ne kadar? 2019 polis maaşı ne kadr? 2019 hemşire maaşı ne kadar? İşte detaylar...
SSK emeklilerinin hesaplarına zamlı maaşları 17 - 26 Ocak arasında, Bağ-Kurluların hesabına da 25 -28 Ocak tarihleri arasında yatacak. Emekliler bu haftadan itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. Bu ay itibariyle memur emeklisinin maaşı en az 230 lira artarken, bin lira altı geliri olan 220 bin emekli de çifte zam alacak.
Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı. Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.