2019'da kim ne kadar maaş alacak? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emeklileri zamlı maaş heyecanı sardı. 2019 Ocak itibariyle yapılan maaş zammı ücretlere yansıdı. Zam ile ilgili bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu. Peki 2019'da kim ne kadar maaş alacak? 2019 memur maaşları ne kadar olacak? 2019 öğretmen maaşı ne kadar? 2019 polis maaşı ne kadr? 2019 hemşire maaşı ne kadar? İşte detaylar...

14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:39:00 Güncelleme: 09:46:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





