Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...
Emeklilik için prim günü eksik olanların ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenlerin yardımına borçlanma imkanı yetişiyor. Tam 10 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor...
30.08.2021 06:32
- Son Güncelleme: 30.08.2021 06:33
Borçlanılacak süreler nelerdir?
Doğum, askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora ya da uzmanlık öğrenimi, 1 yıllık avukatlık stajı, yurt dışı eğitim, hekimlerin fahri asistanlık dönemi, uzman ve usta öğreticilikte geçen yıllar, kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalıların çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25 Şubat 2011'den sonra) borçlanılabilir.