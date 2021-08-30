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Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Emeklilik için prim günü eksik olanların ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenlerin yardımına borçlanma imkanı yetişiyor. Tam 10 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor...

30.08.2021 06:32 - Son Güncelleme: 30.08.2021 06:33
Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Milyonlarca kişinin hayali olan erken emeklilik için prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler sadece doğum-askerlik değil, 10 başlıkta borçlanma hakkına sahip.

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Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri, vergi indirimi başta olmak üzere erken emeklilik formülüne ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Borçlanılacak süreler nelerdir?
Doğum, askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora ya da uzmanlık öğrenimi, 1 yıllık avukatlık stajı, yurt dışı eğitim, hekimlerin fahri asistanlık dönemi, uzman ve usta öğreticilikte geçen yıllar, kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalıların çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25 Şubat 2011'den sonra) borçlanılabilir.

Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Polis, komiser yardımcısı, subay, astsubayların sivil öğrenim dönemi, kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı da borçlanılabilir.

Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Grev ve lokavtta geçen süreleri de kapsıyor mu?
Grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabilir. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa edenler, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanabilir.

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