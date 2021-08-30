Borçlanma kazandırıyor! Erken emeklilik için 10 formül: Prim günü eksik olanların...

Grev ve lokavtta geçen süreleri de kapsıyor mu?

Grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabilir. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa edenler, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanabilir.