Bodrum’da hareketlilik başladı! Yüzde 105 oranında artış var

Ukrayna pazarında yüzde 95 üzerinde düşüş olması bunun birlikte Rusya'da ise 2019 oranı hemen hemen aynı kaldı. Genel olarak bakacak olursak tüm ülkeler bazında 2019 yılında mayıs ayı rakamları ile 2022 mayıs rakamlarına bakıldığında yüzde 10,9 bir düşüş oldu. Diğer tarafta yolcu gemisi alanında son 3 yıldır yolcu alınmıyordu. Bu yıl yüzde 300'e yakın bir artış gözlenirken, 250 binin üzerinde yolcu bekleniyor. Milas- Bodrum Havalimanı'nın öngörüsü de yıl sonuna kadar 850 bin yolcu yakalanabileceği öngörülmekte.