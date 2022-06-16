Bodrum'da hareketlilik başladı! Yüzde 105 oranında artış var
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte hareketlilik başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2019 yılı Mayıs ayına göre bu yıl İngiltere'den toplamda 49 bine yakın turistin gelmesiyle birlikte yüzde 19,30 oranında artış gözlemlendi. Aynı döneme göre İrlanda pazarından da yüzde 105 oranında bir artış oldu. Ukrayna pazarında yüzde 95 üzerinde düşüş var. Rusya'da ise 2019 oranı hemen hemen aynı kaldı" dedi.
Dünya turizm destinasyonları arasından en çok tercih edilen noktalardan biri olan Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı. Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte özellikle kentin tarihi noktaları başta olmak üzere plajlar, caddeler, eğlence mekanları, çarşı gibi noktalarda yoğunluklar gözlendi.
2019 yılında mayıs ve haziran ayı içerisinde İngiltere'den kente 41 bin civarında turist gelirken bu rakam aynı dönemde yaklaşık 50 bin sınırına dayandı. Okulların tatil olmasıyla birlikte iç pazarda hareketliliğin başlayacağını ve otellerdeki rezervasyon oranlarının artacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerdeki doluluk oranı Ramazan Bayramı'nda yüzde 80-90 civarındaydı.
'ÖNCELİKLE BODRUM'UN ALT VE ÜSTYAPISININ HAZIR OLMASI GEREKİR'
Kentteki alt ve üstyapıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan BODER Başkanı Dengiz, şunları söyledi: "2019 yılı Mayıs ayına göre bu yıl İngiltere'den toplamda 49 bine yakın turistin gelmesiyle birlikte yüzde 19,30 oranında artış gözlemlendi. En şaşırtıcı olay ise 2019 Mayıs ayına göre, İrlanda pazarından da yüzde 105 oranında bir artış oldu.
Ukrayna pazarında yüzde 95 üzerinde düşüş olması bunun birlikte Rusya'da ise 2019 oranı hemen hemen aynı kaldı. Genel olarak bakacak olursak tüm ülkeler bazında 2019 yılında mayıs ayı rakamları ile 2022 mayıs rakamlarına bakıldığında yüzde 10,9 bir düşüş oldu. Diğer tarafta yolcu gemisi alanında son 3 yıldır yolcu alınmıyordu. Bu yıl yüzde 300'e yakın bir artış gözlenirken, 250 binin üzerinde yolcu bekleniyor. Milas- Bodrum Havalimanı'nın öngörüsü de yıl sonuna kadar 850 bin yolcu yakalanabileceği öngörülmekte.