4.253 TL ile çalışan 1,2,3,4 çocuklulara müjde! Zamlı Asgari Ücret 5.940 TL! 3 farkı hesap yapıldı 18 gün sonra...
Asgari ücrete zam haberleri... Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zammın yanında milyonlarca asgari ücretli de kendilerine zam yapılmasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete zam için yeşil ışık yakmıştı. Erdoğan, ''Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.'' demişti. Yeni bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya cevap verdi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret zamla birlikte ne kadar olacak? AGİ geri gelecek mi? Asgari ücret zammına 3 formül bulundu. İşte detaylar...
Son dakika AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması geldi. 13 milyondan fazla çalışan 'Asgari ücrete zam gelip gelmeceğini merak ediyor. Temmuz ayı emekli ve memurun yanı sıra asgari ücretliler için de belirleyici olacak. Son günlerde bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili ılımlı açıklamalarda bulunuyor. Zamma yeşil ışığın yakılmasının ardından vatandaşlar sıklıkla ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. İşte asgari ücrete zam getiren 3 farklı formül ve son açıklamaların tamamı...
4.253 TL ile çalışan 1,2,3,4 çocuklulara müjde! 3 formülle hesaplamlar yapıldı. Zamlı Asgari Ücret 5.940 TL! Bilindiği üzere enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler haziran ayı verilerine çevrildi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam, açıklanacak enflasyon rakamları doğrultusunda gerçekleşecek.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında asgari ücret zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.
Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK
Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.
Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.
Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.
Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.''