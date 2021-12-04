Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Piyasalarda büyük çöküş! Ethereum ve Bitcoin kaç dolar/TL?

Bitcoin ve Ethereum Fiyatları Dibe Gidiyor

Piyasalarda 2021 Kasım ayının ortalarına kadar esen olumlu hava, Aralık ayının daha ilk haftasında yerini düşüşe bıraktı. Son haftalardan itibaren sert dalgalanmaları ile dikkat çeken Bitcoin, rekor fiyat artışının ardından Kasım ayından bu yana 21 bin dolara yakın bir değer kaybı yaşadı. Adeta dibi gören BTC, 4 Aralık Cumartesi itibariyle 47 bin 500 dolar seviyelerinde hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor.