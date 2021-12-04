Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Piyasalarda büyük çöküş! Ethereum ve Bitcoin kaç dolar/TL?
Kripto para piyasalarında tüm zamanların en sert düşüşü yaşanıyor. Hafta sonu itibariyle piyasa değeri en yüksek dijital varlıklardan Bitcoin ve Ethereum yaklaşım yüzde 20'ye yakın değer kaybetti. Bir yandan piyasanın lider coinlerinde düşüş devam ederken bazı altcoinlerin fiyatı ise herkesi ters köşe yaptı. İşte kripto para piyasalarında son durum.
Bitcoin ve Ethereum Fiyatları Dibe Gidiyor
Piyasalarda 2021 Kasım ayının ortalarına kadar esen olumlu hava, Aralık ayının daha ilk haftasında yerini düşüşe bıraktı. Son haftalardan itibaren sert dalgalanmaları ile dikkat çeken Bitcoin, rekor fiyat artışının ardından Kasım ayından bu yana 21 bin dolara yakın bir değer kaybı yaşadı. Adeta dibi gören BTC, 4 Aralık Cumartesi itibariyle 47 bin 500 dolar seviyelerinde hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor.
Öte yandan Bitcoin'in hemen ardından gelen Ethereum ise 4 bin 700 dolar bandına kadar gelerek Kasım ayı itibariyle tarihi bir rekora imza atmıştı.
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Bitcoin Erimeye Devam Ediyor!
Kasım ayının ortalarına kadar çok güçlü bir grafik çizen Bitcoin (BTC), kripto para piyasalarında hakimiyet açısından ilk sırada yer alıyor.
Fiyatı 69 bin dolar seviyelerine kadar çıkmayı başaran Bitcoin, sadece bir ay içinde neredeyse 21 milyon dolar seviyelerinde bir değer kaybetti. Yatırımcıları bir hayli endişelendiren düşüş sonrasında uzmanlar ise uyarıyor.