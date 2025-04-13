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BİM'e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

Türkiye'nin dört bir yanındaki BİM mağazalarında 15 Nisan itibarıyla raflarda olacak yeni aktüel ürünler listesi açıklandı. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında çok uygun fiyatıyla öne çıkan metal ayakkabılık yer alıyor.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 16:45
BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

BİM, Nisan ayının ikinci yarısına damga vuracak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 18 Nisan Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak ürünler arasında; dikkat çekici 3 kapaklı metal ayakkabılık ve 8 bölmeli çok amaçlı dolap yer alıyor. Üstelik uygun fiyatlarıyla evinde düzen sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

8 BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP (DİENNİ)

Fiyat: 1.990 TL

Renk: Opak Beyaz

Montaj aksesuarları dahil

Ölçüler: 174 x 48,6 x 32,8 cm

3 KAPAKLI METAL AYAKKABILIK

Fiyat: 1.790 TL

Antirust Renk, Statik Toz Boya

Duvara asarak veya yere koyarak kullanılabilir

Ölçüler: 90 x 50 x 17,5 cm

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

🛒 15 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

🛒 Gıda Ürünleri

  • 🌻 Safya Ayçiçek Yağı 5L — 305 TL

  • 🍝 Filiz Yumurtalı Makarna Çeşitleri — 25 TL

  • 🧈 Sabah Paket Margarin 4x250g — 72,50 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

  • 🍚 Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg — 227,50 TL

  • 🫒 Namlı Siyah Zeytin — 169 TL

  • 🍅 Tat Domates Salçası 1500g — 77,50 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

  • 🧂 Tukaş Kornişon Turşu 1650g — 59,50 TL

  • ☕ Nescafe Xpress Soğuk Kahve — 39,50 TL

  • 🍫 5'li Paket Nesquik Gofret — 35 TL

  • 🥜 Keyifçe Antep Fıstığı 500g — 299 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

🧼 Temizlik ve Kişisel Bakım

  • 🧻 Pofu Kağıt Havlu 12'li — 89 TL

  • 🧴 Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü — 148,50 TL

  • 🧽 Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg — 67,50 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

  • 💄 Maybelline Fit Me Krem Kapatıcı — 289 TL

  • 🖊️ Göz Kalemi — 119 TL

  • 💨 Taft Saç Spreyi — 105 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

🛒 16 NİSAN ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

📺 Beyaz Eşya & Elektronik

  • 🖥️ TCL 98'' 4K Ultra HD Google TV — 95.000 TL

  • 🖥️ TCL 85'' 4K Ultra HD Miniled TV — 165.000 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

  • 🖥️ Keysmart No-Frost Buzdolabı — 21.990 TL

  • 🍽️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi — 12.490 TL

  • 👕 8 KG Çamaşır Makinesi — 11.990 TL

  • 🧺 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi — 10.990 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

🪑 Ofis Mobilyaları

  • 🖇️ Pro Gri Yönetici Koltuğu — 4.790 TL

  • 🖇️ Pro Siyah Yönetici Koltuğu — 4.490 TL

  • 🖇️ Buya Siyah Çalışma Koltuğu — 3.290 TL

BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

Fotoğraflar: BİM