BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

BİM, Nisan ayının ikinci yarısına damga vuracak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 18 Nisan Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak ürünler arasında; dikkat çekici 3 kapaklı metal ayakkabılık ve 8 bölmeli çok amaçlı dolap yer alıyor. Üstelik uygun fiyatlarıyla evinde düzen sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
8 BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP (DİENNİ)
Fiyat: 1.990 TL
Renk: Opak Beyaz
Montaj aksesuarları dahil
Ölçüler: 174 x 48,6 x 32,8 cm
3 KAPAKLI METAL AYAKKABILIK
Fiyat: 1.790 TL
Antirust Renk, Statik Toz Boya
Duvara asarak veya yere koyarak kullanılabilir
Ölçüler: 90 x 50 x 17,5 cm
🌻 Safya Ayçiçek Yağı 5L — 305 TL
🍝 Filiz Yumurtalı Makarna Çeşitleri — 25 TL
🧈 Sabah Paket Margarin 4x250g — 72,50 TL
🍚 Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg — 227,50 TL
🫒 Namlı Siyah Zeytin — 169 TL
🍅 Tat Domates Salçası 1500g — 77,50 TL
🧻 Pofu Kağıt Havlu 12'li — 89 TL
🧴 Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü — 148,50 TL
🧽 Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg — 67,50 TL
🖥️ TCL 98'' 4K Ultra HD Google TV — 95.000 TL
🖥️ TCL 85'' 4K Ultra HD Miniled TV — 165.000 TL
🖥️ Keysmart No-Frost Buzdolabı — 21.990 TL
🍽️ 4 Programlı Bulaşık Makinesi — 12.490 TL
👕 8 KG Çamaşır Makinesi — 11.990 TL
🧺 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi — 10.990 TL