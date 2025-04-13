BİM’e çok uygun fiyatlı metal ayakkabılık geliyor! BİM 15-18 Nisan 2025 haftalık aktüel ürünler kataloğu çıktı

BİM, Nisan ayının ikinci yarısına damga vuracak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 18 Nisan Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak ürünler arasında; dikkat çekici 3 kapaklı metal ayakkabılık ve 8 bölmeli çok amaçlı dolap yer alıyor. Üstelik uygun fiyatlarıyla evinde düzen sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.