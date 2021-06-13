BİM’de güzellik ürünlerinde fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran Salı yine dopdolu! Avantajlı katalog…
En çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de güzellik ürünlerinde fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Tüm illerden vatandaşlar Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden çeşitli, güzell ve uygun fiyatlı ürünlerin neler olduğunu görmek için önceden kataloğu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran Salı yine dopdolu, avantajlı güncel ürünler içerisinde kozmetik severler, kişisel hijyene önem verenler, bebeği olanlar oldukça sevinecek. BİM aktüel ürünlerde Golden Rose marka Summer Beauty serisinden lipgloss, maskara ve ojeler yaza özel renkleriyle satışa sunulacak.
En çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de güzellik ürünlerinde fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Tüm illerden vatandaşlar Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden çeşitli, güzell ve uygun fiyatlı ürünlerin neler olduğunu görmek için önceden kataloğu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran Salı yine dopdolu, avantajlı güncel ürünler içerisinde kozmetik severler, kişisel hijyene önem verenler, bebeği olanlar oldukça sevinecek. BİM aktüel ürünlerde Golden Rose marka Summer Beauty serisinden lipgloss, maskara ve ojeler yaza özel renkleriyle satışa sunulacak.
Her hafta yakından takip edilen sevilen market BİM'de bu hafta yine pek çok fırsat sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran Salı'da Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped, Golden Rose Summer Beauty Maskara, Naturalove Makyaj Fırçası Seti, Rituel de Beatué Yüz Maskesi ve daha pek çok kozmetik üründe uygun fiyatlar var. Stoklarla sınırlı olan ürünler bitmeden şubelere gitmek isteyen vatandaşlar için önceden inceleyebilecekleri güncel BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik.