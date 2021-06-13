BİM’de güzellik ürünlerinde fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran Salı yine dopdolu! Avantajlı katalog…

Her hafta yakından takip edilen sevilen market BİM'de bu hafta yine pek çok fırsat sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran Salı'da Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped, Golden Rose Summer Beauty Maskara, Naturalove Makyaj Fırçası Seti, Rituel de Beatué Yüz Maskesi ve daha pek çok kozmetik üründe uygun fiyatlar var. Stoklarla sınırlı olan ürünler bitmeden şubelere gitmek isteyen vatandaşlar için önceden inceleyebilecekleri güncel BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik.