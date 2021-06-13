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14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

14 Haziran banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubelerinin çalışma saatlerinde, pandemiye bağlı olarak çalışma belirli aralıklarla değişiklikler yapıldı. İşte güncel banka çalışma saatleri!

13.06.2021 16:14 - Son Güncelleme: 13.06.2021 16:14
14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Banka çalışma saatleri değişti mi? 14 Haziran günü bankalara gitmek isteyen vatandaşlar bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank banka çalışma saatleri sık sık sorgulanan konuların başında geliyor. 14 Haziran bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Alınan normalleşme kararlarıyla birlikte, birçok bankada çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti.

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14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.