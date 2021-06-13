14 Haziran banka çalışma saatleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

14 Haziran banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubelerinin çalışma saatlerinde, pandemiye bağlı olarak çalışma belirli aralıklarla değişiklikler yapıldı. İşte güncel banka çalışma saatleri!

13.06.2021 16:14 - Son Güncelleme: 13.06.2021 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





