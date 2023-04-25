BİM’de bu hafta çay 69, 50 TL! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Peynir, salça, zeytin, çeyizlik ürünler...

BİM'de bu hafta neler var sorusu 25-28 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte yanıt buldu. Gıda ürünleri ve çeyizlik ürünler bu hafta BİM'de uygun fiyata satılmaya başlandı. İşte BİM'in yeni indirimleri...