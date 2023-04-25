BİM'de bu hafta çay 69, 50 TL! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Peynir, salça, zeytin, çeyizlik ürünler...
BİM 25 - 28 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM zincir marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu belli oldu. Bugünden itibaren siyah yay Geleneksel Rize 69, 50 TL'ye satılıyor. İşte BİM yeni indirimli ürünler fiyat listesi! Peynir, salça, zeytin, çeyizlik ürünler...
25.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 25.04.2023 16:25
BİM'de bu hafta neler var sorusu 25-28 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte yanıt buldu. Gıda ürünleri ve çeyizlik ürünler bu hafta BİM'de uygun fiyata satılmaya başlandı. İşte BİM'in yeni indirimleri...