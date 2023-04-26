Belediye şirket işçisi, TYP'lilere kadro verilecek mi? 90 bin işçi bekliyor! Taşerona kadro çıktı mı? Kimler kadroya geçecek? 2023 Meclis tarihi...
90 bin taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili tüm gözler hükümet tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. 450 bin personelin kadroya alınmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması ve geçici işçiye kadro meselesinin çözülmesi sonrası gözler taşerona kadro gelişmelerine çevrildi. Peki, Taşerona kadro çıktı mı? Belediye şirket işçisi, TYP'lilere kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...
Sözleşmeli personelin ve geçici işçinin kadroya alınmasının önü açılırken gözler taşeronlara çevrildi. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, 'Taşeron işçiye kadro verilecek mi?' sorusunu merak edip araştırıyor. Öte yandan belediye şirket işçileri ve TYP'liler için de kadro meselesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Kadrolara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, taşerona kadro çıktı mı? Belediye şirket işçisi, TYP'lilere kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte merak edilenler!
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:
"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.