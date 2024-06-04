BİM'de art arda fiyatlar düştü! 4-7 Haziran 2024 fiyat listesini gören mağazaya koşuyor! Ev hanımları buna bayılacak

Bim aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar hızlandı. Bim, 4 Haziran Salı ve 7 Haziran Cuma günleri satışa sunacağı aktüel ürünleri duyurdu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar Bim müşterilerini bekliyor. Aktüel ürünler arasında elektronik meraklılarının ilgisini çekecek katlanabilir elektrikli bisiklet, kablosuz kulaklık, tripod ve powerbank gibi ürünler yer alıyor. İşte BİM tarafından sunulan indirimli ürünler listesi...