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BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 22-25 Ekim 2024 BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 22, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde raflarda olacak bu haftanın kataloğu, indirimli ürün seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle ev tekstili, elektronik ev aletleri ve outdoor ekipmanları kategorisinde yer alan ürünler, hem mağazalarda hem de BİM online satış platformunda kullanıcılarla buluşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:24 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:24
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. 22, 23 ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde satışa sunulacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ev tekstilinden elektronik ürünlere, çekme karavandan mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategorideki ürünler raflarda yerini alacak. Üstelik, BİM'in bu haftaki kampanyalı ürünlerine online mağaza ve mobil uygulama üzerinden de kolayca ulaşılabilecek.

BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL 23 EKİM 2024 KATALOĞU

4 Metre Çekme Karavan – 279.000 TL
🎯 Trambolin – 2.490 TL
📱⌚ Hiking Cep Telefonu + Akıllı Saat – 6.490 TL

BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL 25 EKİM 2024 KATALOĞU

👰‍♂️ Fakir Çeyiz Seti 4'lü – 3.990 TL
🧺 Fakir Brila Buharlı Ütü – 995 TL

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