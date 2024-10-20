BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 22-25 Ekim 2024 BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. 22, 23 ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde satışa sunulacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ev tekstilinden elektronik ürünlere, çekme karavandan mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategorideki ürünler raflarda yerini alacak. Üstelik, BİM'in bu haftaki kampanyalı ürünlerine online mağaza ve mobil uygulama üzerinden de kolayca ulaşılabilecek.