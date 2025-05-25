BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünleri kapışılacak! Tencere seti, kapitone yastık, koltuk örtüsü, çekmece düzenleyici, yazlık kadın terlik...

Haftanın merakla beklenen indirimli ürünleri belli oldu. 30 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge ve temizlik setleri dikkat çekiyor. Ev ekonomisine katkı sağlayan ürünler yine sınırlı stokla raflarda olacak.
🧺 Peros Toz Deterjan 12 Kg – 329 TL
🧴 Molfix Ultra Fırsat Paketi – 329 TL
🧻 Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li – 289 TL
🧻 Solo Bambu Kağıt Havlu – 169 TL
🧻 Familia Dev Havlu – 39 TL
🧽 Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü – 69 TL
🩸 Kotex Hijyenik Ped Ultra – 79 TL
🧻 Blume Peçete 200'lü – 39 TL
🍽️ Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml – 72,50 TL
🧼 Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu – 149 TL
🧼 Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml – 109 TL
🚽 Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml – 92,50 TL
🧽 Silver Mikrofiber Bez 3'lü – 57,50 TL
🧻 Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı – 29,75 TL
🧴 Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı – 154 TL
🗑️ Sera Extra Güçlü Battal Çöp Torbası 10'lu – 35 TL
🧴 Macromax Fırsat Paketi – 69 TL
👙 Elite Life Kadın Boxer-Slip Çeşitleri – 49,50 TL
👚 Elite Life Kadın Seamless İp Askılı Atlet – 69 TL
👙 Casilli Kadın Lazer Kesim Büstiyer – 429 TL
👙 Casilli Kadın Brezilian Slip – 119 TL
👙 Casilli Kadın Bato Slip – 169 TL
👖 Casilli Erkek Seamless Boxer – 159 TL
🧦 Comfort Family Kadın-Erkek Patik Çorap (Nope Desen) – 19,50 TL
🧦 Comfort Family Erkek Patik Çorap 10'lu – 99,50 TL
🧦 Comfort Family Kadın Patik Çorap 10'lu – 97,50 TL
🧦 Vera Erkek Bambu Babet Çorap – 20,50 TL
🧦 Vera Kadın Bambu Babet Çorap – 19,50 TL
👙 Naturalove Silikon Göğüs Ucu Gizleyici – 59 TL
🍵 Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr – 75 TL
🥜 Master Nut Tuzlu İç Badem 140 gr – 74,50 TL
🟢 Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr – 330 TL
🍬 Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr – 89 TL
☕ Abdullah Efendi Türk Kahvesi 100 gr – 29,50 TL
☕ Gold Selection Tchibo Çözünebilir Kahve 75 gr – 99 TL
💧 Kınık Maden Suyu 6x200 ml – 29,50 TL
🥤 Limy Aromalı İçecek Çeşitleri – 39,50 TL
🍫 Sarelle Duo Fındık Kreması 350 gr – 109 TL
🍎 Hero Goodies Meyve-Sebze Püresi 100 gr – 49 TL
🍓 Link Çilek Aromalı İçecek 310 ml – 14,50 TL
🥤 Balsa Meyveli Gazoz 2,5 L – 29,50 TL
🟠 Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L – 34,50 TL
⚫ Kristal Şekersiz Kola 2,5 L – 34,50 TL
🌿 Lavi Naneli Meyveli İçecek 1 L – 36,50 TL
🍫 ATIŞTIRMALIK VE TATLILAR
🍫 Eti Hoşbeş Bitter Gofret 142 gr – 32 TL
🍫 Tadelle Fındık Dolgulu Çikolata 3x30 gr – 79,50 TL
🍫 Delly Meyve Bar – 25 TL
🍪 Oreo Bites Bisküvi Bar 140 gr – 85 TL
🍰 Baysan Tiramisu Keki 280 gr – 69 TL
🍊 Luppo Portakallı Kek 182 gr – 47,50 TL
🍟 Ruffles Flamin Hot Cips 125 gr – 37,50 TL
🍬 Bebeto Yumuşak Şeker 400 gr – 67,50 TL
🍫 Biscolata Starz Bisküvi 81 gr – 19 TL
🌰 Wafino Fındık Kremalı Kornet 8x10 gr – 49 TL
🍫 Eti Karam 3'lü – 55 TL