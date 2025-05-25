BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünleri kapışılacak! Tencere seti, kapitone yastık, koltuk örtüsü, çekmece düzenleyici, yazlık kadın terlik...

Haftanın merakla beklenen indirimli ürünleri belli oldu. 30 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında elektrikli bisiklet, valiz çeşitleri, şarjlı süpürge ve temizlik setleri dikkat çekiyor. Ev ekonomisine katkı sağlayan ürünler yine sınırlı stokla raflarda olacak.