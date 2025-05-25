A101’de BAYRAM İNDİRİMİ başladı! Elektrikli süprüge, çay makinesi, kahve makinesinde DEV kampanya

A101, 29 Mayıs Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Kurban Bayramı'na özel fırsatlarla hazırlanan katalogda beyaz eşyadan televizyona, çay makinesinden kamp çadırına kadar birçok ürün dikkat çekiyor.
🥄 900 G Eker Yoğurt – 59,50 TL
☕ 1 L Latte Kahveli Sütlü İçecek – 75 TL
🫒 950 G Maramarabirlik Siyah Zeytin – 159 TL
🐟 500 G Dondurulmuş Hamsi – 89,50 TL
🍫 Kahve Dünyası Tambol Sütlü Çikolata – 49,90 / 69,90 TL
🍪 Hanımeller Kurabiye – 27 TL
🧂 Ülker Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker – 39 TL
🧴 50 ML Sıvı Sabun – 69,50 TL
💄 Lip Gloss – 69,50 TL
🌸 Oda Kokusu – 149,50 TL
🧂 5 L Domestos Çamaşır Suyu – 189 TL
🧺 10 KG Rinso Toz Deterjan – 325 TL
📺 Philips Dolby Atmos Smart TV – 25.999 TL
📺 Toshiba Ultra HD Android TV – 15.499 TL
🔊 Piranha Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü – 1.399 TL
🔥 Mekanik Silindirik Termosifon – 6.899 TL
🧊 Buzdolabı – 9.999 TL
👕 Çamaşır Makinesi – 15.999 TL
❄️ 3 Çekmeceli Derin Dondurucu – 7.999 TL
🔌 Benzinli Motor – 64.990 TL
🛵 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 39.990 TL
🍵 Çay Makinesi – 2.199 TL
🍽️ Mikrodalga Fırın – 3.499 TL
🧵 Dikiş Makinesi – 7.499 TL
⚖️ Akıllı Baskül – 329 TL
🥤 Kişisel Blender – 1.399 TL
🧹 Filtreli Kablolu Dik Süpürge – 1.499 TL
🏕️ 4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı – 1.499 TL
🛏️ Kamp Yatağı – 1.099 TL
🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 289 TL
🏕️ 4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı – 1.199 TL
🍖 Emaye Mangal – 499 TL
🔪 Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici – 150 TL
🔪 Satır – 150 TL
🔨 Et Dövme Demiri – 201 TL
🥫 Kıyma ve Salça Makinesi – 1.899 TL
🍽️ 3'lü Kesim Panosu – 125 TL
🍳 Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası – 179 TL
🥘 Düdüklü Tencere Seti – 1.399 TL
💄 Makyaj Çantası – 325 TL
👞 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık – 1.790 TL
🧳 Bavul Çeşitleri – 759 / 879 TL
📦 Mega XL Hurç – 79 TL
🛋️ Koltuk Örtüsü – 159 TL
🍽️ Oval Servis Tabağı – 199 TL
🥂 Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı – 325 TL
🍽️ Servis Tabağı – 159 TL
🫙 Slim Kavanoz – 199 TL
🧃 Pipetli Cam Matara – 129 TL