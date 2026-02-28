Benzine gece yarısı 1,07 TL zam geldi: 28 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ENDİŞESİ

Artan jeopolitik riskler enerji piyasalarını hareketlendirdi. Petrol fiyatları yüzde 3'e yakın artışla son ayların en yüksek seviyelerine çıktı. Uzmanlar, gerilimin tırmanması halinde fiyatlardaki oynaklığın artabileceğini belirtiyor.

Primary Vision Network analisti Osama Rizvi'ye göre saldırının kapsamına bağlı olarak petrol fiyatlarında kısa vadede yaklaşık yüzde 10'luk artış görülebilir. Ancak enerji altyapısı hedef alınmazsa yükseliş sınırlı kalabilir.

En büyük risk senaryosu ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması. Böyle bir durumda petrol fiyatlarının 150 dolara kadar çıkabileceği, küresel büyümenin zayıflayabileceği ve enflasyon baskısının artabileceği ifade ediliyor.