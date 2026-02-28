CANLI YAYIN

Benzine gece yarısı 1,07 TL zam geldi: 28 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına 28 Şubat itibariyle 1,07 TL zam yapıldı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükselişin ardından gelen artış, pompaya doğrudan yansırken, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim fiyat baskısını artırdı.

ABD ile İran arasında uranyum zenginleştirme konusundaki anlaşmazlık sürerken, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesiyle ham petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'a varan artış beklentisi oluştu. Bu gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. İşte 28 Şubat 2026 il il akaryakıt fiyatları…

NÜKLEER GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Şubat'ta başlayan nükleer müzakerelerde İran'ın yeterince yapıcı davranmadığını belirterek süreçten memnun olmadığını açıkladı. Washington, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını isterken İran ise programını sınırlı şekilde sürdürüp yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Taraflar bu temel konuda uzlaşabilmiş değil.

Diplomatik temaslar sürerken İsrail'in İran'a yönelik"önleyici saldırı" başlattığı bildirildi. İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, bazı haberlerde operasyonun ABD ile koordineli yapıldığı öne sürüldü. Trump'ın operasyonu doğrulayan açıklamaları dikkat çekti.

ABD BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Açık kaynaklara göre bölgedeki Amerikan askeri uçaklarının sayısı 330'u aştı. Bu yığınak hem olası bir operasyona hazırlık hem de diplomatik baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ENDİŞESİ

Artan jeopolitik riskler enerji piyasalarını hareketlendirdi. Petrol fiyatları yüzde 3'e yakın artışla son ayların en yüksek seviyelerine çıktı. Uzmanlar, gerilimin tırmanması halinde fiyatlardaki oynaklığın artabileceğini belirtiyor.

Primary Vision Network analisti Osama Rizvi'ye göre saldırının kapsamına bağlı olarak petrol fiyatlarında kısa vadede yaklaşık yüzde 10'luk artış görülebilir. Ancak enerji altyapısı hedef alınmazsa yükseliş sınırlı kalabilir.

En büyük risk senaryosu ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması. Böyle bir durumda petrol fiyatlarının 150 dolara kadar çıkabileceği, küresel büyümenin zayıflayabileceği ve enflasyon baskısının artabileceği ifade ediliyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİR

Uzmanlara göre uzun süreli bir bölgesel çatışma, enerjiye yüksek bağımlılığı olan gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve yaşam maliyeti baskısını artırabilir. Gerilimin bölgesel savaşa dönüşmesi halinde küresel piyasalarda belirsizlik ve satış baskısının sürmesi bekleniyor.

BENZİNDE YUKARI YÖNLÜ FİYAT DEĞİŞİMİ

28 Şubat 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni artış yürürlüğe girdi. Gece yarısından sonra geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde motorine 2 lira 40 kuruşluk artış uygulanmış, bazı illerde motorin fiyatı 63 TL sınırına yaklaşmıştı. Son düzenlemeyle birlikte benzin fiyatları da 58-60 TL aralığına yükseldi.

İSTANBUL'DA GÜNCEL FİYATLAR

◾Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95): 58,13 TL

◾Motorin: 60,21 TL

ANKARA'DA GÜNCEL FİYATLAR

◾Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95): 59,23 TL

◾Motorin: 61,45 TL

İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

◾Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95): 59,51 TL

◾Motorin: 61,72 TL

Fiyatlar, ilçeye ve tercih edilen dağıtım şirketine bağlı olarak küçük çaplı değişiklikler gösterebilir.

