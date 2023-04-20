BENZİN MAZOTA BAYRAM HAVASI! 1 litresi 2,11 TL birden düşecek! Brent petrol EPGİS 20-21 Nisan güncel İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları: Shell, TOTAL, BP, Opet...

Benzin ve motorine indirim yapılacağı yönünde haberler gelince araç sürücüleri merakla güncel indirimli akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!