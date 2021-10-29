Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! Başvurular başladı! İşte başvuru ekranı
En az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Belediyeler bu yıl içerisinde eleman eksiklerini gidermek amacıyla personel alım ilanları yayınlıyorlar. Yenikarpuzlu ve Sulakyurt belediye başkanlığı ilkokul mezunu personel alımı amacıyla ilan verdi. 29 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan ilana müracaatlar 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
29.10.2021 11:22
- Son Güncelleme: 29.10.2021 11:22
Yenikarpuzlu ve Sulakyurt Belediyesi beden işçisi ve temizlik görevlisi kadrosunda personel alımları yapılacak. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sayfası üzerinden ilan yayınlandı. İlandaki şartları taşıyan adaylar en geç 1 Kasım tarihine kadar İŞKUR üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru yapacak adayların erkek olması gerekiyor.
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;
1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.