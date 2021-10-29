Belediye en az ilkokul mezunu beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı yapıyor! Başvurular başladı! İşte başvuru ekranı

Yenikarpuzlu ve Sulakyurt Belediyesi beden işçisi ve temizlik görevlisi kadrosunda personel alımları yapılacak. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sayfası üzerinden ilan yayınlandı. İlandaki şartları taşıyan adaylar en geç 1 Kasım tarihine kadar İŞKUR üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru yapacak adayların erkek olması gerekiyor.