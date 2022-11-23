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Haberler Ekonomi Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

İlanların İşkur üzerinden yayınlanacağı ve müracaat gerçekleştirmek bağlamında İşkur sitesine kayıt yaptırmak gerektiği gelen ilk veriler arasında yer alıyor. İlanları çıktığında kaçırmamak için hemen kaydınızı yaptırmanızı ve zaman zaman siteyi kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Tüm bu veriler ışığında eğer iş arıyorsanız, bilhassa bu kış itibariyle karşınıza aniden çok alternatif çıkacaktır!

takvim.com.tr
23.11.2022 13:46 - Son Güncelleme: 23.11.2022 13:50
Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Gelen haberlere göre vasıflı ve vasıfsız pek çok kadroya alım yapılacak. 9.000'den çok kadro açılacağına dair gelen haberler işsiz olan vatandaşlar bağlamında sevinçle karşılandı. Şimdilik detaylar ve başvuru tarihleri belli olmasa da çıkan haberler büyük ilgi gördü.

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Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Alımlar İllere Yayılıyor

Kamuya alım ilanıyla alakalı çıkan haberlere baktığımızda tek bir kurumun değil belediyelerden, detaylı bakanlıklara kadar çoğu kurumun alım gerçekleştireceği dair bilgi verildiği görülüyor.

Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Birçok kurum ilan vereceğinden ötürü alımların çoğu kentte olacağı ve ilanlardan bazılarında ikametgâh koşulu aranacağı da ilk veriler arasındadır.

Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Kurumların son dönemlerde yardımcı personel açığı arttığından ötürü temizlik personeli ve güvenlik personeli ilanlarının olabildiğince çok olacağı ön görü ediliyor.

Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Bunun yanısıra vasıflı elemanlar içerisinde çoğu değişik ilan açılacağı da sosyal medyada konuşuluyor. Üniversiteler, belediyelerin vasıflı eleman alacak kurumlar arasında yer alacağına dair haberler sosyal medyada yer alıyor.

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