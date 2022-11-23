Bekçi, zabıta, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR 24-30 Kasım en az 6300 TL maaşla vasıflı, vasıfsız personel ilanları!

Gelen haberlere göre vasıflı ve vasıfsız pek çok kadroya alım yapılacak. 9.000'den çok kadro açılacağına dair gelen haberler işsiz olan vatandaşlar bağlamında sevinçle karşılandı. Şimdilik detaylar ve başvuru tarihleri belli olmasa da çıkan haberler büyük ilgi gördü.