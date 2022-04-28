19-45 yaş arası herkes 5.000 TL maaşla işe başlayacak! İŞKUR seri şekilde 115.140 işçi alımı yapıyor! Halen geç değil! İlkokul mezunu olan...

Nisan sonu İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Nisan - Mayıs ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 446.974 vatandaş iş buldu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 115.140 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. İşte güncel personel alımı ilanları ve kadrolar!