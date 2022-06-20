Bayram öncesi PTT ya da IBAN hesabına 1.100 TL yatırılıyor! Ek olarak çocuklara 150 TL ödeme: Maaşı yetmeyen her haneye 12 ay boyunca...

Bayram öncesi müjdeli haber geldi. PTT ya da IBAN hesabına 1.100 TL yatırılıyor! Ek olarak çocuklara 150 TL ödeme yapılacak. Devlet tarafından muhtaç olan, maaşı yetmeyen ailelere her alanda destek sağlanıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Peki, bu yardıma nasıl başvurulur? İşte tüm merak edilenler!