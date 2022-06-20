Bayram öncesi PTT ya da IBAN hesabına 1.100 TL yatırılıyor! Ek olarak çocuklara 150 TL ödeme: Maaşı yetmeyen her haneye 12 ay boyunca...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Paralar PTT veya IBAN hesaplarına otomatik olarak yatacak. Devlet durumu iyi olmayan kişilere çoğu alanda destek olmaya devam ediyor. Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile üyelerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Bu ödemeler 1.100 TL'ye çıktı. Hükümet her 2 ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeme yapıyor. İşte tüm merak edilenler!
20.06.2022 22:55 - Son Güncelleme: 20.06.2022 22:55
Bayram öncesi müjdeli haber geldi. PTT ya da IBAN hesabına 1.100 TL yatırılıyor! Ek olarak çocuklara 150 TL ödeme yapılacak. Devlet tarafından muhtaç olan, maaşı yetmeyen ailelere her alanda destek sağlanıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Peki, bu yardıma nasıl başvurulur? İşte tüm merak edilenler!
Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor.