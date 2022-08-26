Başvuranlar hemen hesabına baksın! 18 yaş üstüne İŞKUR'dan 2.157 TL ödeme! Kayıtlı bankası olmayanlara paralar PTT’den yatıyor
İŞKUR işsizlik ödeneği veriyor. 18 yaş üstü vatandaşlardan işini kaybedenler İş Kurumu'ndan ödeme alabiliyor. Aylık 1.986,41, 2.568,75, 3.870,40 ya da 5.137,51 lira ödeme yapılıyor. Peki işsizlik ödeneği nedir, kimler alabilir? İşsizlik ödeneği başvuru şartları neler? Daha önce başvuranlar ise hemen hesabına baksın. Ödemeler belirtilen günlerde hesaplara aktarılıyor. Kayıtlı banka hesabı olmayanlara ödemelerin PTT'den yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Belirli bir dönem çalışıp daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı işten çıkmak zorunda kalanlara İŞKUR işsizlik maaşı veriyor. İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik ödemesi almak isteyenler için başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER
İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi