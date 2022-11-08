Başvurana en az 7.100 TL maaş! İŞKUR 102.582 acil işçi alımı yapacak: İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson, satış elemanı...
Son dakika başvurana 7.100 TL bandına maaş olanağı sunuluyor. İŞKUR sunmuş bulunduğu iş imkanları kapsamında avantajlı bir hizmet olanağı kapsamında vatandaşlara ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. İlkokul mezunu beden işçisi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Garson, temizlikçi, satış elemanı kapsamında vatandaşlar çoğu iş koluna istihdam edebilme olanaklarına sahip olabiliyorlar. Genellikle temizlikçi başvurularına olan talebin yüksek olması bu alanda yeni pozisyonların açılmasında etkili oluyor.
08.11.2022 16:12 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:13
İŞKUR destek ödemelerinin her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde vatandaşlara sunulması kişileri heyecanlandıran haberler arasında bulunuyor.
İŞKUR doğrultusundan yayılan ayrıcalıklı hizmetlerin ileriki zamanlarda fırsatlarla dolu olanaklar dahilinde sunulması planlanıyor. Başvuran herkesi yakından ilgilendiren haberde şahıslar 7.100 TL bandında olanaklarda sunulması bekleniyor.