Başka yerde aramayın! 1 Haziran konut kredisi faiz oranları! Ev almak isteyenlerin yüreğine su serpildi! 0,88 faiz oranı var
Türkiye'nin önde gelen kamu kurumlarından birisi olarak hizmet veren Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir iş birliği yaptı. İki kamu kurumunun iş birliğinden ise 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında geliştirilen kentsel dönüşüm kredisi çıktı. Banka, ilgili kredi kampanyasına ilişkin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank'tan Bakanlık Faiz İndirimi Desteği ile Kentsel Dönüşüm Kredisi!
Ülkemizin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni yıla girilmesinden bu yana birçok farklı kategori altında kredi kampanyaları duyurdu.
Duyurduğu kredi kampanyalarında uyguladığı faiz oranlarını, kamu bankası olmasının avantajı ile düşük tutmayı başarmış olan banka, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlediği yeni konut kredisi kampanyası ile adından söz ettirdi. Banka, ilgili konut kredisi kampanyasını "Kentsel Dönüşüm Kredisi" ismi ile hizmete açtığını belirterek, ayrıntıları paylaştı.
Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan Kentsel Dönüşüm Kredisi kampanyasının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği ile geliştirildiği bilgisi kaydedildi.