50.000-60.000-70.000 TL'ye araç sahibi olun! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'ndan fıstık gibi kampanya!
Bankalardan yaza özel yüzde 50 indirimli icralık araçlar! Araba satın almak isteyenler, normal piyasalardan satın alınabilecek araçlara göre daha ucuz fiyatlarla satışa sunulduğu için ilk olarak icralık araçlara yönelirler. Bilindiği üzere bu konuda bankalar tarafından satışa sunulan araçlar yüzde 50 daha ucuza satılıyor. Uygun fiyatlı olması ve cepleri yakmaması nedeniyle müşterilerin ilk tercihleri bankalardan 2. el araç satın almak oluyor. Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar. İşte ucuz icralık araçların listesi!
Ev, araba almak isteyenler genellikle bankaların icralık konut ve araç listesine şöyle bir göz atar. Bilindiği üzere bankalar tarafından satışa sunulan araçlar yüzde 50 daha ucuza satılıyor. Uygun fiyatlı olması ve cepleri yakmaması nedeniyle müşterilerin ilk tercihleri bankalardan 2. el araç satın almak oluyor. Bu araçlar genelde kredi ve kredi kartı borcu olup ödeyemeyenlere ait olan otomobillerdir. Bankalar el koydukları araçları internet üzerinden tek tek özellikleri yazılarak satışa çıkarır. Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar. İşte yüzde 50 indirimli icralık araçların listesi!
BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.