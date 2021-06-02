50.000-60.000-70.000 TL'ye araç sahibi olun! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'ndan fıstık gibi kampanya!

Ev, araba almak isteyenler genellikle bankaların icralık konut ve araç listesine şöyle bir göz atar. Bilindiği üzere bankalar tarafından satışa sunulan araçlar yüzde 50 daha ucuza satılıyor. Uygun fiyatlı olması ve cepleri yakmaması nedeniyle müşterilerin ilk tercihleri bankalardan 2. el araç satın almak oluyor. Bu araçlar genelde kredi ve kredi kartı borcu olup ödeyemeyenlere ait olan otomobillerdir. Bankalar el koydukları araçları internet üzerinden tek tek özellikleri yazılarak satışa çıkarır. Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar. İşte yüzde 50 indirimli icralık araçların listesi!