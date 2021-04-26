RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! Faizler ateş aldı! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar? Sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek faizler hakkında bilgi edinmek istiyor.

26.04.2021 08:23 - Son Güncelleme: 26.04.2021 08:23
Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! Faizler ateş aldı! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Bankada para birikimi olanlara ve parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek isteyenlere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar yeni tekliflerini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! Faizler ateş aldı! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

İşte 32 günlük faiz oranları;

ING

Faiz: 19,00

Örnek mevduat: 50.000 TL

Faizli anapara: 50.797 TL

Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! Faizler ateş aldı! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

DENİZBANK

Faiz: 16,50

Örnek mevduat: 50.000 TL

Faizli anapara: 50.692

Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! Faizler ateş aldı! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

AKBANK

Faiz: 16,00

Örnek mevduat: 50.000 TL

Faizli anapara: 50.671 TL


Bankalarda patlama yaşandı! Paranız varsa yaşadınız! Faizler ateş aldı! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

YAPI KREDİ

Faiz: 16,00

Örnek mevduat: 50.000 TL

Faizli anapara: 50.677 TL