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Haberler Ekonomi Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Müşteri sayısını çoğaltmak isteyen bankalar çeşitli kampanyalar yaparak kredi faiz oranlarında indirime gidiyor. Bu sayede hayatın çeşitli alanlarında ev, araba almak veya nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankaların kampanyalarından yararlanarak en güncel teklifleri yakalıyor. Bu gelişmeler üzerine BDDK tarafındna ihtiyaç kredileri ile ilgili açıklama geldi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya kadar indirdi. İşte 2021 eylül ayı güncel Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

18.09.2021 18:42 - Son Güncelleme: 18.09.2021 18:42
Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021! Bankaların kredi faiz oranları yurttaşların takip ettiği mevzular arasında yer ediniyor. Satın alan sayısını çoğaltmak isteyen bankalar çeşitli kampanyalar yaparak kredi faiz oranlarında indirime gidiyor. Bu sayede yaşamın çeşitli alanlarında ev, araba almak yada nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankaların kampanyalarından yararlanarak en güncel teklifleri yakalıyor. Bu gelişmeler üzerine BDDK tarafındna ihtiyaç kredileri ile ilgili izahat geldi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya kadar indirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

İşte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

ZİRAAT BANKASI

* Tüketici kredisi: 1.54
* Taşıt kredisi: 1.59
* Konut kredisi: 1.37

Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

HALKBANK

* İhtiyaç kredisi: 1,63
* Taşıt kredisi: 1,54
* Konut kredisi: 1,38

Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021!

VAKIFBANK

* Konut kredisi: 1.37
* İhtiyaç kredisi: 1.61

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