Bankalar şirazeden çıktı! Kampanyaları gören adeta silip süpürecek! İşte güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları 2021! Bankaların kredi faiz oranları yurttaşların takip ettiği mevzular arasında yer ediniyor. Satın alan sayısını çoğaltmak isteyen bankalar çeşitli kampanyalar yaparak kredi faiz oranlarında indirime gidiyor. Bu sayede yaşamın çeşitli alanlarında ev, araba almak yada nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankaların kampanyalarından yararlanarak en güncel teklifleri yakalıyor. Bu gelişmeler üzerine BDDK tarafındna ihtiyaç kredileri ile ilgili izahat geldi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya kadar indirdi.