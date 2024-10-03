Bankalar personel alımını duyurdu! Kadrolar ve 2024 başvuru süreci nasıl olacak?

2024'ün son aylarına yaklaşırken bankalar personel alımını duyurmaya başladı. Bankalar personel alımında hangi kriterlere dikkat edecek, adayları bu süreçte neler bekliyor? Detaylara geçelim...
HSBC personel alımı yapacak
HSBC Bank tarafından kariyer siteleri üzerinden yayınlanan ilanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Detaylar ise şöyle:
Antalya Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı
Manavgat Şube-Premier Müşt.İlişkileri Yöneticisi
Gişe Yetkilisi
Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı
Mersin Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı
Personel alımına dair detaylara ulaşmak için: "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=28820&hc=T"
Adaylardan beklenen nitelikler ise şöyle:
· Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
· Zaman Yönetimi becerisine sahip olmak
· Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri
· Takım ruhuna uyum sağlamak
· Profesyonel iş yaklaşımını benimsemek.
YapıKredi personel alımı
YapıKredi bankası da kariyer siteleri üzerinden personel alımını duyurdu. İlanda yer alan pozisyonlar ise şöyle:
Yönetici Asistanı
Ticari Portföy Yöneticisi
Direkt Satış Yetkilisi
Direkt Satış Yetkilisi - İstanbul
İstanbul Anadolu Bölge Portföy Yönetmeni
Operasyon Yönetmeni
Ofis Destek Yetkilisi / Eskişehir
Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni - Bursa
Kobi Portföy Yöneticisi - Alanya Oba Şubesi
Kobi Portföy Yöneticisi
Kobi / İşletme / Blue Class Portföy Yöneticisi
Yk Faktoring İkitelli Şube Portföy Yönetmeni
Operasyon Temsilcisi
Yapı Kredi Leasing İzmir Bölge Portföy Yönetmeni
Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
Operasyon Temsilcisi
Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
Personel alımına dair detaylar için:"https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=12166&hc=T"
Başvuru şartları ise şöyle:
Müşteri odaklı ve insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın
Yetiştirilmek üzere deneyimsiz veya maksimum 1 yıl bankacılık deneyimi olan
MS Office uygulamalarına hakim
Müşteri ilişkileri konusunda kendine güvenen
İkna kabiliyeti yüksek
Problem çözme yeteneğine sahip
Satış ve sonuç odaklı çalışabilecek
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecilli olan adaylar başvurabilir.