Bankalar personel alımını duyurdu! Kadrolar ve 2024 başvuru süreci nasıl olacak?

2024'ün son aylarına yaklaşırken bankalar personel alımını duyurmaya başladı. Bankalar personel alımında hangi kriterlere dikkat edecek, adayları bu süreçte neler bekliyor? Detaylara geçelim...

Adaylardan beklenen nitelikler ise şöyle:

HSBC Bank tarafından kariyer siteleri üzerinden yayınlanan ilanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Detaylar ise şöyle:

YapıKredi personel alımı

YapıKredi bankası da kariyer siteleri üzerinden personel alımını duyurdu. İlanda yer alan pozisyonlar ise şöyle:

Yönetici Asistanı

Ticari Portföy Yöneticisi

Direkt Satış Yetkilisi

Direkt Satış Yetkilisi - İstanbul

İstanbul Anadolu Bölge Portföy Yönetmeni

Operasyon Yönetmeni

Ofis Destek Yetkilisi / Eskişehir

Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni - Bursa

Kobi Portföy Yöneticisi - Alanya Oba Şubesi

Kobi Portföy Yöneticisi

Kobi / İşletme / Blue Class Portföy Yöneticisi

Yk Faktoring İkitelli Şube Portföy Yönetmeni

Operasyon Temsilcisi

Yapı Kredi Leasing İzmir Bölge Portföy Yönetmeni

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Operasyon Temsilcisi

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Personel alımına dair detaylar için:"https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=12166&hc=T"

Başvuru şartları ise şöyle:

Müşteri odaklı ve insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın

Yetiştirilmek üzere deneyimsiz veya maksimum 1 yıl bankacılık deneyimi olan

MS Office uygulamalarına hakim

Müşteri ilişkileri konusunda kendine güvenen

İkna kabiliyeti yüksek

Problem çözme yeteneğine sahip

Satış ve sonuç odaklı çalışabilecek

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 2 yıl tecilli olan adaylar başvurabilir.