Bankalar emeklilere para verme yarışında! Dul ve yetim maaşı da geçerli! 1.750 TL kazanabilirsiniz!
Bankalar emeklilere para vermek için adeta yarışa girdi. Bir bankanın müşterisi olma ve maaşını oradan alma sözü veren emekliler, 1.750 TL'ye kadar ekstra promosyon ödeme alabiliyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 TL almanız mümkün olabilecek. Otomatik fatura talimatı ya da ek ürün kullanma koşullarıyla promosyon miktarı yükseliyor. İşte, tüm bankaların sunduğu emekli promosyon miktarları!
Onlarca bankadan emeklilere binlerce lira ödeme! Emeklileri kapmak için adeta yarışa giren bankalar yeni tekliflerini duyuruyor. Bu fırsattan emekli, dul ve yetim maaşı alan emekliler de faydalanabiliyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabilecek. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar!
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay 'hoş geldin faizi' avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 'Emekli Arkadaşını Davet Et' kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.
Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, farklı bir bankadan emekli maaşını alan emekliler, maaşını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda 1.500 liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Banka, ayrıca başlattığı kampanya kapsamında emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın hem mevcut emekli maaş müşterileri hem de yeni emekli maaş müşterileri kazanmaya devam ediyor.
Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.