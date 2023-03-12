2.500 TL ikramiye + ARA ZAM... %9.8'lik SEÇİM CİLASI! SSK, Bağ-Kur 4C emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

EYT'li, emekli, asgari ücretli ve memura seçim müjdesi! Maaşlara ek zam beklentisi başladı. Toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alan memurlar iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu farka göre seçim öncesinde veya temmuz ayında maaşlara zam yapılacağı belirtildi. İşte ara zam tarihi ve emekli, memur, asgari ücret maaşları...