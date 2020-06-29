Bakan Karaismailoğlu'ndan "milli elektrikli tren" açıklaması: Türkiye, teknolojiyi üreten ve ihraç eden konuma geldi

'TREN YIL SONUNDA RAYLARA İNECEK'

Trenin, testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonuna doğru raylara ineceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu önemli gelişmeler ışığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ağırlık vereceğimiz demir yolları projelerimizin yanı sıra demir yolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimi ile atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez hâline gelmesidir. Bunun için de gece gündüz demeden çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda olduğu gibi yerli ve millî demir yolu sanayinin gelişimi kapsamında da çok büyük mesafeler katettik. Tasarım ve üretim sürecini tamamlayarak fabrika testi aşamasına getirdiğimiz Yerli ve Milli Elektrikli Trenimiz de bunun en güzel kanıtı oldu. Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle de kısa bir sürede yolcu taşımacılığına da başlayacağız. Trenlerimiz yolcu taşımacılığına başladığında milletçe yaşayacağımız mutluluğu hep birlikte paylaşacağız. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye artık teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma gelirken, bu hamlemiz ülkemizin ulaşım teknolojileri ihracatına da güçlü katkılarda bulunacaktır. Hayata geçirdiğimiz bu teknolojilerle geçmişte olduğu gibi artık söz dinleyen Türkiye değil, söz dinleten Türkiye olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum."

