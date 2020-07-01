2. el ürün satışında yeni dönem! Hepsine standart geliyor...

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşların daha uygun fiyata olduğu için tercih ettikleri bu ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Garantileri bulunmadığı için de tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sanayi Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı.