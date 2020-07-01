2. el ürün satışında yeni dönem! Hepsine standart geliyor...
Türkiye'deki milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el ürün satışları için yeni standart geliyor. Bu ürünler belli merkezlerde yenilenip paketlendikten sonra tekrar vatandaşlara satılabilecek. Ayrıca garanti süreleri de olacak. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın özel haberi...
Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşların daha uygun fiyata olduğu için tercih ettikleri bu ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Garantileri bulunmadığı için de tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sanayi Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı.
YENİLENMİŞ ÜRÜN: İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak. İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak. İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak. Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.