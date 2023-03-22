Tarih verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 7.500 TL maaş + 5.500 TL ikramiye + 12.500 TL! Emekliler altın yumurtlayacak! 5.000'den 7.200 prim güne...

ARA ZAM + BAYRAM İKRAMİYESİ

Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları değerlendiren çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum.