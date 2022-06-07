Asgari ücrete TEFE TÜFE enflasyon farkı artışı! %39,67 - 39,17 arası ZAM! 5.136 TL - 6.379 TL MAAŞ artışı olacak!

Asgari ücret zammı hakkında aramalar Kabine toplantısının hemen ardından yoğunluk kazandı. Erdoğan asgari ücrete ilişkin, ''Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.'' dedi. Bu gelişmelerin hemen ardından, "Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi?" sorusu merak edilerek araştırılıyor. Haberimizde asgari ücret zam hesabına ulaşabilirsiniz!