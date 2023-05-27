Bakan Bilgin az önce duyurdu: "Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz!" EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

EYT sonrası merak edilen konular arasında staj ve çıraklık sigortası yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler...