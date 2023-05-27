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Haberler Ekonomi Bakan Bilgin az önce duyurdu: "Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz!" EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

Bakan Bilgin az önce duyurdu: "Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz!" EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

EYT'de staj ve çıraklık konusu için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Konu hakkında yeni açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Bilgin açıklamasında, "Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigorta kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.05.2023 13:13 - Son Güncelleme: 27.05.2023 13:13
Bakan Bilgin az önce duyurdu: Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz! EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

EYT sonrası merak edilen konular arasında staj ve çıraklık sigortası yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler...

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Bakan Bilgin az önce duyurdu: Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz! EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin az önce duyurdu: Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz! EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

Bilgin açıklamasında staj ve çıraklık sigortasına da değindi.

İşte o açıklama;

Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor.

Bakan Bilgin az önce duyurdu: Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz! EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

ÇIRAKLIK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ!

Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz.

Bakan Bilgin az önce duyurdu: Çıraklık için bir çalışma yapıyoruz! EYT staj sigortası için son dakika müjde verildi! 50 yaş ortalamasıyla...

Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık.

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