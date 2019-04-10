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Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı.

10.04.2019 13:03 - Son Güncelleme: 10.04.2019 13:13
Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında Yapısal Dönüşüm Adımları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Paketi'nin detaylarını açıkladı. İşte madde madde yapısal dönüşüm adımları...

Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında Yapısal Dönüşüm Adımları

Yapısal Dönüşüm Adımları
• Yapısal Reformların önceliklendirilmesi
• Serbest piyasa ilkleriyle uyumlu
• İhracatın ve istihdamın artırılması odaklı
• Sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşım
• Sıkı maliye politikası
• Daha adaletli vergi sistemi

Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında Yapısal Dönüşüm Adımları

Bankacılık
• Sermayeleri güçlendirilme stratejisi
• Aktif kalitesinin artırılması

Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında Yapısal Dönüşüm Adımları

Finansal Sektör
• Tasarruf ve sigorta
• İhracat ve üretim odaklı kredi arzı
• Reel sektör

Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında Yapısal Dönüşüm Adımları

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