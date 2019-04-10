Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı.
10.04.2019 13:03
- Son Güncelleme: 10.04.2019 13:13
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Paketi'nin detaylarını açıkladı. İşte madde madde yapısal dönüşüm adımları...
Yapısal Dönüşüm Adımları
• Yapısal Reformların önceliklendirilmesi
• Serbest piyasa ilkleriyle uyumlu
• İhracatın ve istihdamın artırılması odaklı
• Sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşım
• Sıkı maliye politikası
• Daha adaletli vergi sistemi
Bankacılık
• Sermayeleri güçlendirilme stratejisi
• Aktif kalitesinin artırılması
Finansal Sektör
• Tasarruf ve sigorta
• İhracat ve üretim odaklı kredi arzı
• Reel sektör
Enflasyon ile Mücadele -Tarımda Milli Birlik Projesi
• SERA A.Ş
• Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi
• Hal Yasası ve Gıda Regülasyonu