Bakan Albayrak duyurdu! İşte Yeni Ekonomi Programı kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" 

Yapısal Dönüşüm Adımları

• Yapısal Reformların önceliklendirilmesi

• Serbest piyasa ilkleriyle uyumlu

• İhracatın ve istihdamın artırılması odaklı

• Sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşım

• Sıkı maliye politikası

• Daha adaletli vergi sistemi