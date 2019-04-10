Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor
Türkiye, yerli ve milli askeri sanayide dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisini kuruyor.
10.04.2019 15:32
- Son Güncelleme: 10.04.2019 15:32
Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.
DİĞER GALERİLER