Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.