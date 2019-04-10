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Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Türkiye, yerli ve milli askeri sanayide dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisini kuruyor.

10.04.2019 15:32 - Son Güncelleme: 10.04.2019 15:32
Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisini kuruyor.

Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Alınan bilgiye göre, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.

Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.

Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek.

Türkiye'den dev hamle! Uçak ve helikopter üretimi için tesis kuruluyor

Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak. Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makineler birbiriyle sürekli iletişim halinde olacak.

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