Az önce duyuruldu! Gram altının o tarihte 1.400 TL olacağını söyledi! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç para oldu?
Altın, tarih boyunca insanların yatırım yapmak için tercih ettikleri en güvenli varlıklar olmuştur. Gram altın ise, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Altın fiyatları ile ilgili İslam Memiş oldukça mühim açıklama yaptı. Memiş açıklamalarında altın fiyatlarının çıkacağı civarı açıkladı.
Gram altın fiyatları, Türkiye'de ve dünyada yakından yakından takip edilmektedir. Bu yazımızda, gram altın fiyatlarını ve piyasalardaki son durumu sizler için ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Altın fiyatlarının en önemli verilerinden biri de arz ve talep bilgileridir. Dünya standartlarında altın talebinin artmasıyla, altın fiyatları yükselir. Aynı şekilde, altın arzı oranında da altın fiyatları artıyor. Gram altın fiyatları da bu faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Altın fiyatları hakkında İslam Memiş çok önemli açıklamalarda bulundu. Memiş açıklamalarında gram altının çıkacağı seviyeleri duyurdu.
Merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatlarını izleme önemli faktörlerden biridir. Faiz oranlarının yükselmesi altın fiyatlarını düşürürken, faiz düşüşlerinin düşmesi altın fiyatlarını yükseltiyor.
Konu ile ilgili olarak İslam Memiş'in açıklamaları şöyle oldu:
"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim.
Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor.
Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons bazında her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören gram altın TL fiyatı yine orta ve uzun vade için alım fırsatları vermeye devam ediyor.