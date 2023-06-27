Az önce açıklandı! Başvuru yapanların hesaplarına bayramdan önce geri ödemesiz 3.000 TL ve 5.000 TL arasında para yatıyor!

Evlerini kaybeden veya hasarlı durumda olan ev sahipleri ve kiracılar için devlet tarafından destek verileceği duyurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, yıkılan, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı veya orta hasarlı olarak belirlenen afetzedelere 12 ay boyunca kira yardımı yapılacak. Kiracılara 3.000 TL, ev sahiplerine ise 5.000 TL kira yardımı sağlanacak.