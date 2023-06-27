Az önce açıklandı! Başvuru yapanların hesaplarına bayramdan önce geri ödemesiz 3.000 TL ve 5.000 TL arasında para yatıyor!
6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonucunda birçok vatandaşımız maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Özellikle en çok etkilenen bölgelerde, insanlar evlerini, iş yerlerini ve kazanç elde edebilecekleri alanları kaybederek farklı şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Bu zorlu sürecin ardından, vatandaşların hayatlarına devam edebilmeleri adına maddi destek sağlanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen ödemeler yapılacak.
Evlerini kaybeden veya hasarlı durumda olan ev sahipleri ve kiracılar için devlet tarafından destek verileceği duyurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, yıkılan, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı veya orta hasarlı olarak belirlenen afetzedelere 12 ay boyunca kira yardımı yapılacak. Kiracılara 3.000 TL, ev sahiplerine ise 5.000 TL kira yardımı sağlanacak.
Bu destek ödemelerine başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Başvurular, e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.
Türkiye'de kira yardımı, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan bir destektir. Kira yardımı alabilmek için belli başlı adımların takip edilmesi gerekmektedir. İşte kira yardımını nasıl alabileceğinize dair detaylar: